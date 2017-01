Stedelijk Museum in Amsterdam toont 25 jaar Ed van der Elsken

Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert het meest omvangrijke overzicht in 25 jaar van Ed van der Elsken (1925-1990): één van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de 20e eeuw.

Ed van der Elsken (1925-1990) was een vernieuwende, eigenzinnige straatfotograaf en maker van documentairefilms. Hij is een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de twintigste eeuw en ging in steden als Parijs, Amsterdam, Hongkong en Tokio op zoek naar zelfbewuste mensen, mooie meisjes en tegendraadse jeugd. Zijn foto's zijn sterk van vorm, geworteld in hun tijd en tegelijk tijdloos.

Van der Elskens doorbraak kwam er in 1956 met de publicatie Een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés. Die fotoroman werd gevolgd door meer dan twintig boeken, waaronder Jazz (1959), Sweet Life (1966) en De ontdekking van Japan (1988).

Dit retrospectieve overzicht is een unieke verzameling van de mooiste werken uit zijn fotografisch oeuvre, zowel in zwart-wit als in kleur, die inmiddels tot de meest iconische beelden uit de Nederlandse fotogeschiedenis behoren.

Bij de expositie wordt een overzichtsboek uitgegeven bij Uitgeverij Hannibal. Daarin staan essays van Hripsimé Visser, David Campany, Colin van Heezik en Susan Aasman over het leven en werk van deze bijzondere en invloedrijke fotograaf. Het is de publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam van 4 februari tot 21 mei 2017. Na Amsterdam reist de tentoonstelling door naar Jeu de Paume (Parijs) en naar Fundación MAPFRE (Madrid).

Boekinfo

Formaat: 30 x 24 cm - Aantal blz.: 288 - Afwerking: hardcover - Verkoopprijs: 39,95 euro

Nederlandstalige editie - ISBN: 978 94 9208 185 8