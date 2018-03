Spectaculaire show in Rome brengt de Sixtijnse Kapel tot leven (met video)

In de Sixtijnse Kapel met de wereldberoemde fresco's van Michelangelo is het altijd zo druk dat het onmogelijk is de schoonheid in volle glorie in je op te nemen. Daar komt nu verandering in met een spectaculaire show van de hand van Marco Balich, bekend van de indrukwekkende openingsceremonies van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en Turijn.

'Rome is de enige grote Europese hoofdstad die geen permanente show over zijn eigen geschiedenis heeft', zegt Balich. En juist Rome heeft zo'n rijke geschiedenis.

Lees ook: 10 gratis dingen om te doen in Rome

Balich gebruikt dezelfde technieken als tijdens de Olympische Spelen om de Sixtijnse Kapel en zijn geheimen tot leven te brengen. De show vindt plaats in de voormalige symfoniezaal Auditorium Conciliazione. Op het plafond, de wanden en het podium projecteert hij foto's van de Vaticaanse musea. De personages die op de fresco's van Michelangelo staan, beginnen vervolgens te bewegen. Voor een fresco van de Tuin van Eden dansen Adam en Eva terwijl de weelderige vegetatie langzamerhand langs de muren omhoog klimt. De Ark van Noah deint op en neer op de woeste golven tijdens een storm.

'Schoonheid is alles, ze is mijn obsessie'

De show begint met een raadselachtig blok marmer. Michelangelo betreedt de zaal en zegt: 'Alles zit erin.... ik zoek schoonheid, de schoonheid is alles, ze is mijn obsessie.' Van dit blok maakt hij langzamerhand een prachtig standbeeld.

Vervolgens zien we Paus Sixtus IV (1471-1484) die een beroep doet op de grootste kunstenaars van zijn tijd - Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli en Luca Signorelli - om de middeleeuwse kapel die later zijn naam zou krijgen, te beschilderen.

We gaan verder naar 1508 wanneer de dan nog maar dertigjarige Michelangelo door Paus Julius (1503-1513) vanuit Firenze naar Rome wordt gesommeerd om het duizend vierkante meter grote plafond te decoreren met fresco's. Michelangelo vindt het een waanzinnig idee. Hij ziet zichzelf als beeldhouwer en heeft geen verstand van frescotechnieken, maar begint toch aan de klus die hem vijfhonderd dagen werk zal kosten.

Dertig jaar later richt Paus Clementius (1523-1534) opnieuw een verzoek aan Michelangelo: om zijn uiteindelijk beroemdste fresco 'Het laatste oordeel' in de kapel te schilderen.

De Netflix-generatie

Het theaterspektakel met de titel 'Giudzio Universale: Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel' duurt een uur, precies lang genoeg om de aandacht van de Netflix-generatie vast te houden, zegt Balich. 'Ik wil met de jongere generaties praten. Ik wil ze tonen dat kunst en schoonheid een belangrijke manier zijn om over je eigen wortels te leren. Wanneer we het verhaal goed vertellen, kunnen we ze geïnteresseerd krijgen.'

Sting schreef de muziek bij de grote finale van de show. Hij zingt de tekst zelf in het Latijn. De show heeft de volledige goedkeuring van het Vaticaan. Medewerkers van het Vaticaan hielpen Balich met wetenschappelijk advies.