Rotterdam krijgt draaiend Ufo-restaurant

Het UfO restaurant ligt naast het toekomstige Attractiepark Rotterdam in het stadsdeel Charlois. Dat attractiepark kom op de plaats van een oude fabriek en zal een aantal spectaculaire attracties krijgen waaronder de langste rollerbaan ter wereld en een gelanceerde achtbaan die zowel vooruit als achteruit gaat. Het opent in 2018 de deuren.

Het ronddraaiende restaurant biedt plaats aan 66 gasten die er terecht kunnen voor ontbijt, lunch, high tea en grill gourmet. De toren staat momenteel nog in Overijssel, maar wordt binnenkort naar Rotterdam getransporteerd.

Alle arrangementen in het UfO restaurant worden aangeboden in buffetvorm en hebben all inclusive prijzen, wat betekent dat het inclusief alle dranken is: frisdrank, wijn en bier.

Behalve het draaiende restaurant op 43 meter hoogte zijn er beneden in de toren ook nog twee restaurants met een groot terras.

Voor een ontbijt, lunch en high tea betalen de gasten 25 euro, voor een grill gourmet arrangement 45 euro. Parkeren bij het restaurant is gratis.