Rome krijgt een archeologisch Colosseumpark

De beslissing van het hof van beroep betekent een succes voor minister van Cultuur Dario Franceschini. Begin juni was een administratieve rechtbank het Romeinse stadsbesuur nog gevolgd in zijn verzet tegen de plannen.

De directeur van het "belangrijkste archeologisch park ter wereld", zal begin 2018 aan zijn taken beginnen, zei Franceschini. Wie het Colosseumpark zal leiden, is nog niet bekend. Tot het 78 hectare grote park behoren ook andere Romeinse monumenten zoals het Forum, de Palatijn en de ruïnes van de Domus Aurea, het Gouden Huis van keizer Nero.

Met de hervorming van Franceschini komt een van de meestbezochte toeristische trekpleisters van Italië rechtstreeks onder het ministerie van Cultuur, waardoor het effectiever kan bestuurd worden. Rome was tegen de plannen gekant omdat het stadsbestuur zo miljoenen euro aan entreegelden misloopt.

Franceschini wil bovendien buitenlanders toegang geven tot bestuursfuncties bij de staatsmusea, zoals bijvoorbeeld de Duitser Eike Schmidt als directeur van het Palazzo degli Uffizi in Firenze. Maar ook daarover lopen nog juridische procedures. De beslissing in het geschil rond buitenlandse directeuren van Italiaanse musea valt in oktober.