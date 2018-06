Rijksmuseum lanceert Escape Game: een nieuwe manier om kunst te ontdekken

Deze zomer lanceert het Rijksmuseum zijn eigen Escape Game waar deelnemers worden uitgedaagd om een geheime formule uit een eeuwenoud boek veilig te stellen. Hiervoor zoeken ze naar aanwijzingen in 8.747 kunstschatten verspreid over het imposante museumgebouw.

Rijksmuseum Escape Game: de geheime formule

Het verhaal begint bij bibliothecaris Bert. Het is al ver na sluitingstijd als Bert merkt dat hij niet alleen is. In de bibliotheek van het museum ziet hij een schim. Na een vergeefse achtervolging blijkt dat er een pagina met een bijzondere formule is verdwenen uit het 18de-eeuwse boek van de Italiaanse magiër en alchemist Alessandro Cagliostro. Het is aan de deelnemers om ervoor te zorgen dat de geheime formule veilig blijft.

De makers

Het Rijksmuseum heeft de Escape Game ontwikkeld samen met Magus Cagliostro, één van de bekendste magiërs van Israël en scenarist Luuk van Bemmelen, bekend van Soof (2017), Penoza (2017) en Dik Trom (2010). Magus Cagliostro heeft eerder escape games ontwikkeld voor het Israël Museum (Jeruzalem), het Museum voor Clandestiene Immigratie en Marine (Haifa) en het Madatech Museum (Haifa).

Praktische info

De Escape Game is te boeken via deze link en is alleen deze zomer te spelen in het Rijksmuseum. Er zijn twee versies: één voor volwassenen en één voor families met kinderen vanaf 6 jaar. De kosten bedragen 17,77 euro per groep van twee tot vijf spelers (excl. museumtickets, t/m 18 jaar en Museumkaart gratis, >18 jaar 17,50 euro).