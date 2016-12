Restaurant in het Rijksmuseum bekroond met een Michelinster

RIJKS® opende in 2014 zijn deuren in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum en trok de toen 30-jarige Joris Bijdendijk als executive chef aan, samen met de chefs Wim de Beer en Jos Timmer. Bijdendijk introduceerde zijn 'nieuwe keuken van de lage landen' die gekenmerkt wordt door het Hollandse product in zijn eenvoud. Hij laat zich inspireren door ingrediënten van Nederlandse bodem en maakt vaak gebruik van de vele internationale smaken die de Nederlandse keuken door de eeuwen heen hebben beïnvloed.

Gastchefs

RIJKS® heeft een eigen ingang en identiteit, maar is nauw verbonden met het Rijksmuseum. Zo nodigen Bijdendijk en zijn team regelmatig een gastchef uit, vergelijkbaar met een gastconservator in het museum. Vele internationaal vermaarde chefs passeerden al de revue: Margot Janse (The Tasting Room / Le Quartier Français in Franschhoek, Zuid-Afrika), Jacques Pourcel (Jardin des Sens in Montpellier, Frankrijk), André Chiang (André in Singapore en RAW in Taiwan), Tim Raue (Tim Raue, Berlijn), Nick Bril (The Jane, Antwerpen) en Virgilio Martínez (Central in Lima, Peru).

Tweede ster

Voor Joris Bijdendijk is het zijn tweede ster. Voor restaurant Bridges ontving hij zijn eerste in 2013. De keuken van RIJKS® werd dit jaar gewaardeerd door Gault & Millau met 16,5 punt en RIJKS® was met een vijfde plek nieuwkomer op de lijst van Best Museum Restaurants Worldwide van het online magazine Fine Dining Lovers.

Sinds de opening ontving RIJKS® ruim 130.000 gasten. Bijdendijk werkte mee aan het onlangs verschenen Rijksmuseum Kookboek waarin 130 traditionele en moderne Hollandse recepten zijn opgenomen en ruim 900 afbeeldingen uit de collectie van het Rijksmuseum.