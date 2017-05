Renovatiewerken aan het Sydney Opera House gaan van start

De staat New South Wales maakte 200 miljoen euro Australische dollar (134 miljoen euro) vrij voor de werkzaamheden.

"We gaan beginnen met de eerste reeks projecten rond de vernieuwing van de Opera House", aldus Louise Herron, de CEO van het beroemde concertgebouw. "Het gaat om de grootste werkzaamheden sinds de Opera House meer dan 40 jaar geleden de deuren opende."

Het eerste renovatieproject zal zeven maanden in beslag nemen en zal 71 miljoen dollar (47 miljoen euro) kosten. De vernieuwingswerken zullen onder meer bestaan uit de inspectie van de machinerie rond het podium van het Joan Sutherland Theatre, vernieuwingen aan de orkestbak en de akoestiek, en er zullen verbeteringen worden doorgevoerd rond de veiligheid. Daarnaast worden andere zalen in het operagebouw onder handen genomen.

Het theater kreeg zijn naam van de beroemde operazangeres Dame Joan Sutherland, die in 1990 haar laatste optreden gaf in de Opera House. In de theaterzaal worden jaarlijks ongeveer 330 voorstellingen - voornamelijk opera en ballet - opgevoerd. Er zal ook een creatief centrum voor kinderen worden bijgebouwd, er komt een extra publieke ruimte onder de trappen van het gebouw en een functiecentrum met een uitzicht op de Sydney Harbour Bridge.

Elk jaar bezoeken zowat 8,2 miljoen mensen de Sydney Opera House, die op de Unesco-werelderfgoedlijst staat. Het operagebouw draagt jaarlijks meer dan 775 miljoen Australische dollar bij aan de economie van New South Wales.