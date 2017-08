Reis in het spoor van U2 door Dublin

Thuisbasis Croke Park

Met een capaciteit van 82.300 bezoekers behoort het Croke Park tot de grootste stadia in Europa. Het huisvest de Gaelic Athletic Association, de grootste sportorganisatie van Ierland, en is tevens de thuisbasis van de U2 concerten sinds de 'Unforgettable Fire Tour' in 1985. Ook in 1987, het jaar waarin The Joshua Tree uitgebracht werd, stonden zij op het podium in Croke Park. Naast sport- en muziekevenementen kunnen bezoekers terecht bij de Ethiad Skyline Tour waarbij je een 360 graden uitzicht hebt over de stad.

Muzikale invloed North Earl Street en Talbot Street

Bezoek Bonavox Hearing Aid Shop in North Earl Street, waar Paul Hewson de bijnaam Bono kreeg. Een stukje verderop vind je Talbot Street, de straat die Bono inspireerde voor het krachtige lied 'Raised by the Wolves'.

Concerthal aan de North Wall Quay

Aan de North Wall Quay vind je 3Arena waar U2 in 2015 optrad met 'Songs of Experience Tour' - hun eerste indoor show in 26 jaar. Voorheen stond het gebouw bekend als The Point, een oud treindepot, waar U2 een aantal concerten heeft gegeven. Ook is The Point terug te zien in delen van de U2 concertfilm Rattle & Hum uit 1988.

Pelgrimsstraat Hanover Quay

De Samuel Beckett-brug die over de rivier de Liffey voert naar de straat die bekend staat als het pelgrimsoord voor U2 fans: Hanover Quay. Hier vind je de locatie waar de muziekstudio van U2 zich voor meer dan 20 jaar bevond. De studio is te vinden in een laag gebouw dat is versierd met graffiti ter ere van de band.

Herinneringen Baggot Street en St Stephen's Green

In Baggot Street bevindt zich The Little Museum of Dublin waar de tentoonstelling 'U2: Made in Dublin' te vinden is met onder meer gesigneerde albums en de Trabant auto die op de cover van het album Achtung Baby prijkte. Na een toer door het museum rust je uit in het park St. Stephen's Green.

Leuk detail: nadat Bono en The Edge de Freedom of Dublin award hadden ontvangen voor hun bijdrage in de muziekwereld, hebben ze als publiciteitsstunt in dit park schapen laten grazen. Een 'privilege' dat het winnen van de eeuwenoude onderscheiding met zich meebracht.