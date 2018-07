Propere pleinen Gentse feesten door herbruikbare bekers

'Alleen valt op dat er nu veel blik ligt', zegt feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD). 'Er zijn nog geen cijfers over het gebruik van de nieuwe herbruikbare bekers, maar het lijkt alvast een positieve start. Er zal hier en daar nog wat moeten bijgestuurd worden wat het inruilsysteem betreft en de opslag, maar het loopt zeer goed en de pleinen reageren positief. Het verschil met 2017 is in elk geval gigantisch. De pleinen liggen er nu 's morgens veel netter bij en ook vanuit Ivago krijgen we positieve signalen.'

Natuurlijk ligt er 's morgens nog ander afval, zoals karton van frietbakjes. 'En vooral de grote hoeveelheid blikjes valt op', stelt Peeters vast. Die blikjes worden gekocht bij de nachtwinkels die daarvoor een vergunning hebben. 'In eerste instantie zou ik de mensen willen oproepen om bij de pleinen te kopen. En als we in de toekomst naar afvalarme feesten willen, zullen we in de komende jaren aan de blikjes moeten werken.'

Wanneer de politie iemand betrapt die een blikje op de grond gooit, kan die daarvoor beboet worden met een GAS-boete voor sluikstorten. 'Maar het is nu niet dat we daarvoor speciale 'blikjes-patrouilles' op de baan sturen', zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.