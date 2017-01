Parijs krijgt zwevende watertaxi's

Wie deze zomer een trip naar Parijs plant zal er kunnen kennismaken met een innovatieve en milieuvriendelijke manier van transport: SeaBubbles, watertaxi's die worden aangedreven door een batterij en enkele centimeters boven het water zweven. Ze zullen maximum zes personen per keer kunnen vervoeren en dat zonder dat er een chauffeur aan te pas komt.

Catch a Bubble

"De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo heeft ons enorm geholpen door in dit project te geloven", zegt oprichter Anders Bringdal in een interview met Bloomberg Television.

In juni start de Franse hoofdstad met een eerste testtraject op de rivier de Seine.

Volgende maand gaan de eerste bootjes in productie, later zullen ook de aanlegkade en de smartphone-app, Catch a Bubble, ontwikkeld worden voor de tests in Parijs.

Megasteden

Tegen 2050 zal de planeet naar schatting 10 miljard mensen tellen, 75 procent van hen zal in steden leven, 100 miljoen mensen zullen te maken krijgen met ernstige vormen van luchtvervuiling.

De bedenkers willen met de watertaxi's een oplossing bieden voor de steeds drukker wordende steden. Een ecologische manier om je te bewegen is volgens hen cruciaal om de megasteden van de toekomst leefbaar te houden.

"Door de meeste grote wereldsteden loopt een rivier die nog veel meer dan vandaag kan geëxploiteerd worden zonder negatieve impact op het milieu", zegt SeaBubbles op zijn website. "Ons bedrijfsmodel kan snel uitgerold worden in veel steden en in veel landen. SeaBubbles worden zoals de yellow cab in New York, maar dan groener, veiliger en zonder dat je vast komt te zitten in het verkeer."

SeaBubbles haalde onlangs 3,45 miljoen euro binnen om de elektrische watertaxi's te realiseren. In een volgende investeringsronde hoopt de startup op ten minste tien keer zoveel geld.