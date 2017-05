Parijs krijgt nog meer deelscooters

Parijzenaars delen enthousiast zowat alles met wielen: eerst was er het deelfietsensysteem Velib', gevolgd door de elektrische auto's van Autolib' en sinds vorige zomer zijn er ook de deelscooters van Cityscoot. Nu komen er opnieuw zeshonderd deelscooters bij.

Ze worden beheerd door Gogoro in samenwerking met Bosch-dochter Coup. De scooters hebben eerder al hun succes bewezen in de Duitse hoofdstad Berlijn, waar er inmiddels al duizend elektrisch rondsnorren.

"We hebben sinds de lancering in augustus vorig jaar heel wat positieve feedback gekregen over de deelscooters in Berlijn", zegt Mat Schubert, ceo van Coup Mobility. "De stad verkennen met een snel, flexibel voertuig zonder veel gedoe is erg populair gebleken. Het succes in Berlijn motiveert ons om een nieuwe Europese hoofdstad aan te doen, in de vorm van Parijs."

In een eerste fase zullen de scooters beschikbaar zijn in de centrale districten van Parijs. Iedereen met een klasse B rijbewijs kan ze huren per halfuur. (IPS)