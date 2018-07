Open VLD PLUS Brugge: 'Brugge overspoeld door cruisetoeristen'

Ze vraagt dat de stad een actieplan opstelt na het bekijken van de recentste cijfers over het cruisetoerisme. Die bekwam ze na een schriftelijke vraag van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA).

Het aantal cruiseschepen is de voorbije tien jaar meer dan verdrievoudigd, het aantal cruisetoeristen zelfs verzevenvoudigd tot bijna 400.000.

Vorig jaar stond Duitsland (170.709 toeristen) op kop terwijl Groot-Brittannië (129.674 toeristen) en de Verenigde Staten (35.323 toeristen) het podium vervolledigen.

Ann Soete waarschuwt daarom voor een overrompeling. 'Toerisme is een godsgeschenk voor elke stad, massatoerisme een uitdaging. Massatoerisme kan namelijk problemen en overlast met zich meebrengen en de leefbaarheid in de stad serieus in gedrang brengen', stelt Ann Soete.

Vooral het feit dat cruiseschepen niet langer dan een dag blijven, is volgens Soete de grootste uitdaging, omdat er op die manier geen verblijfstoerisme gegenereerd wordt. Op dit moment duiken de cruisetoeristen vaak enkel de stad in voor wat bier en chocolade. 'Het zijn dagjestoeristen die gezien hun relatief kleine impact op onze lokale economie toch een grote uitdaging vormen voor de leefbaarheid in de Brugse binnenstad.'

Soete eist een actieplan. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is zich daar bewust van en is zelf ook geen vragende partij voor meer cruisetoeristen. Bij de opening van de nieuwe cruiseterminal, midden juni, stelde hij dat het nieuwe gebouw de poort moet vormen voor toeristen om alle Vlaamse kunststeden te ontdekken, en daar werkt Brugge samen met Toerisme Vlaanderen aan.

Op vandaag raken cruisetoeristen niet veel verder dan Brugge, Ieper en Blankenberge. Bovendien vertrekken binnenkort ook cruiseschepen vanuit Zeebrugge, wat zorgt voor meer overnachtingen, want passagiers slapen vaak daags voor afvaart in de stad van vertrek.