Op de scooter door Rome

Audrey Hepburn en Gregory Peck deden het in 1953 al in de film Roman Holiday: op een scooter door Rome toeren. Nu kunnen toeristen dat ook.

Het stadsbestuur stelt 240 vrolijk gekleurde, ecologische scooters ter beschikking aan toeristen en inwoners. De stad wil op die manier het openbaar vervoer gevarieerder en duurzamer maken.

Hoe werkt het? Je downloadt de eCooltra-app, maakt een profiel aan en je kan zien waar een scooter in de buurt beschikbaar is. Bij de huurprijs van 24 cent per minuut zijn een verzekering en twee helmen inbegrepen.