Ontdek vier Amerikaanse steden met een Vlaamse gids

Vier Belgische dames trokken, ieder afzonderlijk, naar de Verenigde Staten en werden verliefd op de stad die ze hun nieuwe thuis noemen. Die liefde willen ze graag delen door bezoekers mee op sleeptouw te nemen. Ze bundelen hun krachten via de website Via Americana.

1. Journaliste Leentje De Leeuw organiseert 'off the beaten path' wandelingen of fietstochten door Chicago waar ze sinds 2014 woont. Ze spreekt Nederlands, Frans en Engels.

2. Reisjournaliste Nathalie Bevernaegie reisde de wereld rond, streek een tijd neer in Istanbul en trok van daaruit naar Los Angeles. Daar wil ze toeristen laten proeven van het dagelijkse leven van de locals en ze meenemen langs verborgen plekjes tijdens alternatieve stadswandelingen.

3. Journaliste en auteur Jacqueline Goossens woont al sinds 1980 in New York. Ze schreef er talloze artikels over en begeleidt lezersreizen voor Knack Weekend en De Morgen. Ook stelt ze stadstochten - op de fiets of te voet - op maat samen. Ze wisselt bekende plaatsen af met onbekende, verrassende plekken of neemt haar gasten mee door minder bekende wijken.

4. Helene Toye begon haar leven als gids toen ze familie en vrienden meenam langs haar favoriete plekjes in Washington D.C. waar ze sinds 2009 woont. Ondertussen kent ze de stad zo goed dat ze bezoekers langs alle toeristische hoogtepunten, maar ook minder bewandelde paden kan leiden.