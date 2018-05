Ontdek duurzame plekjes in Gent tijdens een zomerse wandeling

In Gent gedijen initiatieven voor duurzame stadsontwikkeling uiterst goed. 'Zo legde de stad de eerste Belgische fietsstraat aan, werken ze al jaren met een warmtenet en delen honderden Gentenaren hun auto's, spullen en zelfs tuinen met elkaar', zegt Sam Lathouwers van GoodPlanet.

De Cera GoodWalk brengt je langs historische gebouwen, weelderige parken en verborgen plekjes. De bijbehorende wandelgids heeft aandacht voor het verleden, heden en de toekomst.

Onderweg kan je even uitrusten op een gezellig gevelbankje of een gezond hapje en drankje nuttigen in een eetbar.

Wanneer je tijdens de zes kilometer lange route het juiste antwoord weet op 21 zoek- of denkvragen, maak je kans op het winnen van een treinreis voor twee personen naar Londen met Eurostar.

Zo doe je mee aan de Cera GoodWalk

1. Trek op een dag naar keuze tussen 2 mei en 30 september 2018 naar Gent.

2. Koop een wandelgids (met voordeelbonnen) voor 3 euro bij één van de verkooppunten: de Stadswinkel van Gent aan de Botermarkt 17a, Vooruit aan de Sint-Pietersnieuwstraat 23 of het stationsbuffet/dagbladhandel Gent - Dampoort aan het Oktrooiplein 12.

3. Wandel de route van zes km op je eigen tempo en beantwoord onderweg 21 zoek- of denkvragen en een schiftingsvraag. Voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar is er een fotozoektocht.

4. Vul voor 30 september het online wedstrijdformulier in op goodplanet.be/goodwalk.

5. Wacht in spanning af of je de hoofdprijs wegkaapt: een treinreis voor twee personen naar Londen met Eurostar. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 17 november in Gent.