Nieuwe tentoonstelling in Rome: de geheimen van het Colosseum ontrafeld

In de zesde eeuw verloor het Colosseum zijn oorspronkelijke functie, maar dat wil niet zeggen dat er in de eeuwen daarna niets meer gebeurde in het iconische bouwwerk. De nieuwe expo "Colosseo un'icona" toont de geheimen die tijdens recente renovatiewerken werden blootgelegd.