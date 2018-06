Nieuwe expositie in Hermitage Amsterdam toont onthullende schoonheid van het neoclassicisme

In de tentoonstelling 'Classic Beauties, Kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen van de 18de eeuw' laat de Hermitage Amsterdam de bezoekers door Italië reizen. Het is het verhaal van kunstenaars en reizigers in Italië, vooral Rome, in de tweede helft van de achttiende eeuw. Vanuit heel Europa komen zij naar de Eeuwige Stad om inspiratie op te doen, en om de opgegraven klassieke beelden en bouwwerken te bestuderen.

In de bouwkunst komen strakke vormen in de mode, in de beeldende kunst maakt een nieuwe sensuele stijl furore: een naakte, goddelijke schoonheid, nog gedurfder dan bij de Grieken en Romeinen. Het neoclassicisme is geboren.

De archeologische vondsten lokken een rage uit onder jonge aristocratische Europeanen. Velen ondernemen de maandenlange reis naar Italië met als hoogtepunt Rome. Zo ook Johann Wolfgang von Goethe en de 'graaf en gravin van het Noorden', de latere Russische tsaar Paul I en zijn vrouw Maria Fjodorovna. Zij ontmoeten op hun 'Grand Tour' de grote kunstenaars van het moment.

Aan de hand van ruim zestig sculpturen, schilderijen en tekeningen van 25 toonaangevende kunstenaars gaat de bezoeker net als de Grand Touristen op Italiëreis. En treft daar de kunstenaars van die tijd, onder wie Pompeo Batoni, Anton Raphael Mengs, Angelika Kauffmann, Giovanni Piranesi, en de beroemdste van allemaal, Antonio Canova. Van hem zijn maar liefst acht sculpturen in de tentoonstelling te zien, waaronder de beroemde Drie Gratiën, topstuk van de tentoonstelling.

De archeologische vondsten leidden tot strakke vormen in de bouwkunst en een nieuwe sensuele stijl in de beeldende kunst, aldus het museum. 'Een naakte, goddelijke schoonheid, nog gedurfder dan bij de Grieken en Romeinen'. Het neoclassicisme is daarmee geboren.

Muziek

Bezoekers krijgen een speciale audiotour, met drie thema's: muziek, mythologie en highlights. Klassieke muziek dj Von Rosenthal maakte voor Classic Beauties een soundtrack, die ook als muziektour op de audioset te horen zal zijn. Hij creëert een romantische sfeer waar de muziek de diepere, sensuele onderlaag bij de prachtige werken van o.a. Canova, Mengs en Kauffmann een extra dimensie geeft. De audiotour is inbegrepen in het toegangskaartje.

Arnon Grunberg

Bij de tentoonstelling verschijnen drie bijzondere publicaties. Ten eerste een rijk geïllustreerde catalogus met bijdragen van o.a. de Nederlandse auteurs Thera Coppens, Eric Moormann en Bernard Woelderink.

Arnon Grunberg schreef speciaal voor de tentoonstelling een kort verhaal, getiteld Angst voor het naakt, dat in een kleine gebonden uitgave wordt uitgebracht.

Ook verschijnt er een bijzonder notitieboek: Couture voor Canova, waarvoor zes heel verschillende Nederlandse modeontwerpers Canova's beeld van Hebe hebben aangekleed. Het resultaat is een bonte collectie aan ontwerpen voor de godin, die tussen de notitiepagina's door het boekje illustreren.

De tentoonstelling is tot en met 13 januari te zien.