Nieuw in de Hermitage: multimediaal panorama over negen eeuwen Amsterdam

Het zeventiende-eeuwse gebouw van de Hermitage, destijds een van de grootste gebouwen van de stad, heeft een hoofdrol en is 'uitkijkpost'. De bezoeker beleeft hoe de stad op duizenden palen in het moeras aan de Amstel verrees. Je ziet hoe in de Gouden Eeuw de grachtengordel aangelegd wordt en hoe de stad gonst van handel, trotse burgers, de schutters en regenten.

Aan de oostzijde van de Amstel kwamen de charitatieve instellingen. Daar verrees in 1683 het verpleeghuis, dat vanaf 2009 de Hermitage Amsterdam onderdak biedt. Op die plek schilderde Jacob van Ruisdael ooit zijn Gezicht op de Binnenamstel van Amsterdam, te zien in de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw, eveneens in de Hermitage.

Maar ook Rembrandt en Piet Mondriaan schetsten en schilderden aan de Amstel. Langs deze plek kwamen ook de groten der aarde: Peter de Grote, Napoleon, Winston Churchill, The Beatles, Nelson Mandela en vele anderen. En er werd feestgevierd voor het succesvolle Nederlands elftal in 1988 en tegenwoordig tijdens de jaarlijkse Canal Parade en het Bevrijdingsconcert.