Heel vervelend om tijdens een citytrip lang in de rij te moeten staan bij een museum. Amsterdam heeft daar een oplossing voor gevonden: de rijenradar.

Je ziet in realtime hoe lang de wachttijd is bij populaire attracties zodat je je bezoek daarop kan afstemmen. De rijenradar is onder andere te raadplegen voor het Rijksmuseum, Anne Frankhuis, Van Gogh Museum en Cobra Museum.