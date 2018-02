Museum Boymans Van Beuningen toont vijftig kunstwerken van extra groot formaat

De tentoonstelling 'Kunst van formaat - De collectie XL vanaf de jaren vijftig' laat een gevarieerde selectie uit de allergrootste werken van het Rotterdamse museum zien. Vanwege hun afmetingen worden deze werken zelden op zaal getoond. Te zien zijn onder andere 'Driftwood circle' van Richard Long, 'Notung' van Anselm Kiefer en 'D'red Dwarf, B'lack Hole' van Jim Shaw.

Schilderijen die een hele wand beslaan, zaalvullende sculpturen en installaties; vandaag de dag zijn kunstwerken van extreem groot formaat heel gewoon, maar in 1935, toen Museum Boijmans Van Beuningen werd geopend, waren zulke werken zeldzaam. Bij de bouw van het museum werd daar dan ook geen rekening mee gehouden. In de jaren zeventig heeft het museum de Bodonvleugel laten aanbouwen om meer ruimte te creëren voor de uitdijende collectie. 'Deze ruimte is perfect voor deze grote werken', schetst gastconservator Carel Blotkamp. De tentoonstelling beslaat werken vanaf de jaren vijftig.

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Museum Boijmans Van Beuningen actief moderne kunst aangekocht, onder andere Cobra, Zero, pop art, Nouveau Réalisme, minimal art, Arte Povera, maar ook abstracte kunst. Het museum bezit een van de grootste collecties surrealisten ter wereld.

Op vrijdag 9 februari gaat ook de expositie 'BABEL' van start. Dat is een expositie van werk van (ook Zuid-)Nederlandse meesters uit de vijftiende en zestiende eeuw, die vorig jaar in Japan te zien was. Een van de topstukken is 'De Toren van Babel' van Pieter Bruegel. De tentoonstelling 'Kunst van Formaat' is te zien van 10 februari 2018 tot en met 29 april 2018.