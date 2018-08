Minister Salvini over in fontein badende toeristen: 'Italië is hun persoonlijke badkamer niet.'

Een Italiaanse blog publiceerde eerder deze week een video waarin te zien is hoe toeristen in hun onderbroek in de fontein bij het Altare della Patria (Altaar van het Vaderland) op de Piazza Venezia springen. Op een gegeven moment laten ze die onderbroek zelfs zakken.

Piazza Venezia, oltraggio a Milite Ignoto #decorourbano #tutelapatrimonio In merito ai fatti accaduti ieri in piazza... Geplaatst door Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale op Maandag 20 augustus 2018

'Ik zou wel weten hoe ik deze idioten moet opvoeden als ze worden gevonden', zei Salvini op Twitter. 'Italië is hun persoonlijke badkamer niet.'

Rome heeft al langer problemen met toeristen die geen grenzen kennen. De bekendste fontein van de stad, de Trevi-fontein, werd al beter afgesloten voor bezoekers. Wie er nu nog in springt, kan een boete tot 500 euro krijgen.