Mechelen organiseert op 22 juni voor het eerst een Museumnacht

Met één ticket dat maximaal 12 euro kost, kunnen liefhebbers Kazerne Dossin, Museum Hof van Busleyden en het Speelgoedmuseum bezoeken. Elk deelnemend museum voorziet extra's zodat iedere bezoeker het maximum uit de bezoeken haalt.

De Museumnacht kent al edities in Brussel, Gent en Antwerpen, maar dit jaar zal ook Mechelen haar eerste editie verwelkomen. Op 22 juni zijn liefhebbers welkom vanaf 17 uur tot 22 uur, in Museum Hof van Busleyden worden de deuren zelfs pas om middernacht gesloten.

'We hebben gemerkt dat ook jonge mensen interesse tonen voor onze musea en willen deze in een grootse, trendy sfeer in de kijker zetten', zegt Mechels schepen voor Cultuur en Toerisme Björn Siffer (Groen). 'De drie musea liggen op wandelafstand van mekaar, en in de binnentuin van het Hof van Busleyden plannen we tussen 22 uur en middernacht een culinair concept Bus-Kruid. Geïnspireerd op de kruidentuin van Rembert Dodoens worden verschillende gerechten gepresenteerd, die gedegusteerd kunnen worden met bier, wijn of cocktails. DJ's en visual acts zorgen voor de omkadering.'

Elk museum voorziet ook extra's voor het publiek. In het Speelgoedmuseum worden sommige items die normaal enkel achter glas te bewonderen zijn, door gidsen getoond en gedemonstreerd. Ook zijn er knutselworkshops en extra opdrachten voor gezinnen. Kazerne Dossin biedt het publiek dan weer de kans om de tijdelijke tentoonstelling Art of War tijdens de avonduren te bewonderen.

De grootste publiekstrekker wordt wellicht Museum Hof van Busleyden, dat na vele jaren van verbouwingen op 17 juni officieel de deuren opent. Tickets voor de Mechelse Museumnacht kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Wie de musea apart bezoekt, betaalt ruim 30 euro.