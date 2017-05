Mausoleum van de eerste Romeinse keizer Augustus in oude glorie hersteld

Alhoewel het Mausoleum middenin het centrum van Rome ligt en behoort tot de grootste monumenten uit de geschiedenis van het Romeinse Rijk ligt het graf van Keizer Augustus er al decennia verwaarloosd, overwoekerd en bedolven onder afval bij. Er bestonden al eerder plannen om het monument te renoveren, maar nu gebeurt het eindelijk echt.

Dankzij een donatie van 6,5 miljoen euro van het bedrijf Telecom Italia zal het Mausoleum van Augustus weer de grootsheid terug krijgen die het vroeger had. De directeur van Telecom Italia belooft dat het niet bij een renovatie zal blijven. Er komt ook een multimedia show die het verhaal van Augustus en het antieke Rome vertelt. "Afbeeldingen van Rome, vanaf de antieke tijd tot nu, zullen op de binnenmuren van het Mausoleum geprojecteerd worden. Bezoekers worden ondergedompeld in het meest sensationele verhaal van de mensheid: van keizerlijk Rome tot het begin van het Christendom en de barokke periode." De show zal gemaakt worden door met Oscars bekroonde regisseurs. Namen zijn nog niet bekend. Als alles naar wens verloopt zal het Mausoleum in de lente van 2019 de deuren openen voor het publiek.

Augustus, het neefje van Julius Ceasar, werd in het jaar 31 v. Chr. de eerste keizer van Rome nadat hij Marcus Antonius en Cleopatra had verslagen in de Slag bij Actium. Drie jaar later, in 28 v. Chr., gaf hij de opdracht tot de bouw van een grafmonument waar hij en zijn familieleden begraven zouden worden.

Het werd een indrukwekkend massief bouwwerk met een omtrek van 45 meter en 90 meter hoog. Bij de ingang stonden twee Egyptische obelisken (die ondertussen elders in Rome staan) en op de top van het gebouw een glimmend bronzen beeld van de keizer zelf. Niet alleen keizer Augustus en zijn naasten, maar onder andere ook zijn opvolgers Claudius, Nero en Tiberius liggen er begraven.

In de loop van de eeuwen kalfde de grootsheid van het gebouw langzaam af. Het begon met plunderingen en diefstal van gouden urnen in de vijfde eeuw. In de Middeleeuwen werd het omgebouwd tot een fort, in de 18e eeuw vonden er stierengevechten plaats en nog later, in de 20e eeuw, werden er zo nu en dan concerten gegeven.

Hernieuwde aandacht

Benito Mussolini, die zichzelf zag als een soort tweede Augustus, wilde zijn fascistische rijk net zo groots maken als het Romeinse Rijk. De Romeinse monumenten moesten dan ook hun oorspronkelijke glorie weer terugkrijgen. Alle latere toevoegingen werden verwijderd en rondom het Mausoleum moest een plein komen met fascistische monumenten. Mussolini liet er een hele wijk voor platgooien. En uiteraard wilde Mussolini zelf begraven worden in hetzelfde grafmonument als zijn held Augustus.

Zover is het nooit gekomen en na de Tweede Wereldoorlog lag het Mausoleum te verkommeren. Het werd een plaats waar je 's avonds en 's nachts beter wegbleef. Ondanks plannen van het bestuur van Rome om het Mausoleum vóór de 2000e sterfdag van Augustus in 2014 op te knappen, is het nu nog altijd een verwaarloosd gebouw.

Maar nu gaat het er dan echt van komen. Met de renovatiewerken is ondertussen begonnen en burgemeester Virginia Raggi is in haar nopjes: "We gaan één van de grootste meesterwerken uit het antieke Rome, dat er middenin Rome jarenlang verlaten bijlag, weer tot leven wekken."