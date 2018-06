Louvre Abu Dhabi toont meest prestigieuze aanwinst

Het werk was in november van vorig jaar op een openbare veiling verkocht voor 450 miljoen dollar (382 miljoen euro), het duurst verkochte kunstwerk tot nog toe. Het vermoeden bestaat dat de koper de Saoedische prins Bader bin Abdoellah bin Mohammed bin Farhan al-Saoed was namens het departement van Cultuur en Toerisme van Abu Dhabi, maar dit laatste werd door het ministerie niet bevestigd.

'Dit meesterwerk was lange tijd verloren en verborgen, maar nu is het een cadeau van ons aan de wereld', aldus Mohammed Khalifa al-Moubarak, de voorzitter van het departement cultuur en toerisme van Abu Dhabi, in een persmededeling.