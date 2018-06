Lot van iconische patisserie in Lissabon in handen van Rafael Nadal

Het gebouw is opgekocht door een investeringsfonds dat deels in handen is van de Spaanse tennisster.

'Dood onze herinneringen niet', zegt het stadscollectief in een open brief opgesteld in het Spaans en gepubliceerd op hun website. Onlangs werd duidelijk dat patisserie 'Suiça', opgericht in 1922, dicht moet. Het etablissement geeft uit op het Rossioplein en is een ontmoetingsplaats voor de inwoners en toeristen.

Rafael Nadal, de huidige nummer 1 op de WTA-lijst, heeft een participatie in het investeringsfonds Mabel Capital, dat in februari de gebouwen kocht waar de patisserie deel van uitmaakt. Eind augustus moet 'Suiça' dicht omdat de eigenaars het huurcontract stopzetten, zegt uitbater Fausto Luis Roxo.

'Het is Suiça waar de intellectuele Joden elkaar troffen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de VS vluchtten', zegt het collectief. De plek kreeg ook heel wat bekend volk over de vloer, onder meer Orson Welles, Maria Callas en Edward Kennedy.