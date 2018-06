Londen is een hippe wijk rijker: Nine Elms

Welkom in Nine Elms: de nieuwste wijk in Londen. De wijk ligt in het zuiden van Londen aan de oevers van de Theems, tussen Battersea en Vauxhall. De wijk ondergaat momenteel een revolutionaire transformatie tot een hippe wijk waar het niet alleen fijn wonen en werken zal zijn, maar waar ook toeristen aan hun trekken komen met restaurants uit alle delen van de wereld, bars waar je met zicht op de Theems cocktails, wijn of ambachtelijk bier kan proeven en kunnen shoppen in een winkelcentrum gevestigd in de voormalige krachtcentrale Battersea Power Station. Acht redenen waarom je deze vroegere industriele wijk een bezoekje moet brengen.

1. Smaken uit de wereld proeven in het nieuwe food center

In Nine Elms verrijst een nieuw Food District: Circus West Village met zowel Britse als internationale restaurants. Het is nog niet helemaal klaar, maar verschillende culinaire zaakjes hebben er al een plaats gekregen. Zo kan je ontbijten en lunchen op basis van verse, lokale ingrediënten in The Coffee Works Project. Dineren kan je onder andere in Wright Brothers, gespecialiseerd in oesters en schaaldieren. Grote kommen ramen, gyoza en sake serveren ze in het Japanse restaurant Tonkotsu. Liever Italiaans? Dan is er Fiume met traditioneel Italiaans eten uit Calabrië.

2. Cocktails drinken met zicht op de Theems

Een cocktail sippen met zicht op de imposante Battersea Power Station of op de oevers van de Theems? Dan kan je nu al in Nine Elms en binnenkort in steeds meer bars en cafés. De onafhankelijke wijnzaak en -bar Vagabond is al geopend. Je kan er meer dan honderd wijnen drinken of ambachtelijke bieren proeven. Een extra troef is een werkende wijnmakerij waar je het hele proces stap voor stap kan bekijken. Een eindje verderop langs de Theems ligt de Nine Elms Tavern, een stijlvolle bar met aan alle kanten grote ramen zodat je optimaal van het uitzicht kan genieten. Nog een laatste tip: No.29 Power Station West.

3. Hedendaags shoppen in een historisch gebouw

De Battersea Power Station zal in 2020 de deuren heropenen als luxe winkelcentrum. Het historische, industriële bouwwerk leent zich daar uitstekend voor. Internationale merken zal je vinden in twee voormalige turbines, de ene is een prachtig Art Deco monument uit de jaren dertig, de andere is moderner en stamt uit de jaren vijftig. Ook kan je de fascinerende geschiedenis van het Power Station zelf bekijken: vanaf de top van de schoorsteen heb je een schitterend uitzicht over Londen en in de controlekamers kan je zien hoe de krachtcentrale vroeger bediend werd.

4. Groen in overvloed

Londen staat al bekend om zijn parken en groene ruimtes en de huidige burgemeester wil ervoor zorgen dat Londen tegen 2050 voor de helft groen zal zijn. En Nine Elms wil de groenste wijk van Londen worden. Enkele plannen die in de pijplijn staan: een groene corridor vanaf de Battersea Power Station naar Vauxhall Cross met open ruimtes, tuinen en pleinen die in de toekomst ook gebruikt zullen worden voor evenementen in de openlucht. Er zal ook een fiets- en wandelroute door het centrum van de wijk komen met een verbinding naar het Trames River Path. Langs de routes komt plaats voor kunstwerken.

5. Culturele attracties

Ook cultuur zal een prominente plaats spelen in Nine Elms. Om te beginnen met de National Trust Site (een van de drie in het centrum van Londen) 575 Wandsworth Road. In dit Georgian huis woonde de Keniaans dichter, filosoof en schrijver Khadambi Asalache die van zijn huis één groot kunstwerk maakte: het hele huis is aangekleed met beschilderd houtsnijwerk. Voor hedendaagse kunst kan je terecht in de Hayward Gallery. Om zijn vijftigste verjaardag te vieren, organiseert de Gallery in juli het grootste gratis hedendaagse kunstfestival. Tijdens deze Art Night worden er langs de Theems 'off the beaten track' culturele happenings georganiseerd. Het hele jaar door kan je voor een flinke snuif cultuur terecht in het Battersea Arts Centre met een programma naar ieders smaak en zin.

6. 'The Great Outdoors'

In de New Covent Garden Market komt de geur van bloeiende bloemen je tegemoet. Ruimte voor sportieve activiteiten is ook onder andere met Ape Treetop adventures, boottochten op het meer, wandelingen in de mooie tuinen of een uitstapje naar de Children's Zoo.

7. Leuke plekjes om te overnachten

Vanuit Nine Elms sta je zo in hartje Londen. Daarom is deze wijk een goed alternatief voor het veel duurdere centrum. Zo ligt er vlak langs de Theems het ecovriendelijke vijfsterren boetiekhotel Rafayel. Er wordt geen plastic gebruikt in het hotel, de meubels zijn gemaakt van gerecycleerd leer, het regenwater wordt opgevangen en opnieuw gebruikt en het hotel is op allerlei manieren energiezuinig. In het restaurant kan je terecht voor organische gerechten. Een andere aanrader is het Crowne Plaza London Battersea met panoramisch uitzicht en een 'adults-only' spa.

8. Gemakkelijk te bereiken

Momenteel wordt er gewerkt aan twee nieuwe metrostations aan de Northern Line die in 2020 klaar zullen zijn. Nine Elms wordt dan nog makkelijker te bereiken. Tot dan moet je tien tot vijftien minuten wandelen naar Queenstown Road, Battersea Park, Vauxhall of Victoria treinstations. Daarnaast rijden er verschillende bussen.