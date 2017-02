Leuven visualiseert 12e-eeuwse stadsomwalling in het straatbeeld

Op de plaatsen waar zich de elf oude stadspoorten bevonden, worden bronzen strips in de straatstenen aangebracht met daarin de namen van de poorten. De eerste strips komen aan de Tiensestaat en het Herbert Hooverplein waar zich de voormalige Sint-Michielspoort bevond.

De eerste stadsomwalling dateert uit de periode 1156-1165 en betrof een min of meer cirkelvormige en 2.700 meter lange muurgordel met de Sint-Pieterskerk als middelpunt. Naast de elf stadspoorten bevatte de omwalling ook 31 waltorens. Op de plaats waar de Dijle de stad binnenstroomde waren er twee waterpoorten.

Schepen Dirk Vansina (CD&V) maakte het project bekend tijdens de voorstelling van de plannen voor de herinrichting van het Ladeuzeplein en Hooverplein, die in het kader van het verkeerscirculatieplan autoluw werden. Het Hooverplein is nog maar aan één zijde toegankelijk voor auto's. Het plein wordt aan de andere kant vergroot tot aan de gevels met groen en zitbanken. Ook het Ladeuzeplein wordt vergroot door de bestaande rijweg te verhogen en her aan te leggen in dezelfde stijl als het huidige plein.

De werken aan het Ladeuzeplein starten na de septemberkermis in 2017. Na afronding in december start de heraanleg van het Hooverplein. Al deze werken moeten tegen de zomer 2018 klaar zijn.