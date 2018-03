Leuven organiseert citytrip voor inwoners in eigen stad

Op het programma van Wiekent Leuven staat een gegidste stadswandeling naar keuze, een rondleiding in museum M, stadhuis of Universiteitsbibliotheek, de film 'Leuvense scène' in Cinema ZED, een privéfuif met dj Bobby Ewing, overnachting op hotel en een barbecue.

Volgens Leuvens schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V) doen Leuvenaars weliswaar vaak aan sightseeing in andere steden, maar kennen velen de toeristische ervaring van hun eigen stad niet. 'Wij willen de Leuvenaars zich eens toerist in eigen stad laten voelen. Met Wiekent in Leuven kan de Leuvenaar de stad op een andere manier beleven en onze toeristische troeven (her)ontdekken', aldus Vansina.

Met het initiatief reageert Vansina bovendien op de vaststelling dat de Leuvenaar meer betrokken wil worden bij het toeristisch beleid. Dit bleek uit een bevraging die Toerisme Vlaanderen in 2017 uitvoerde. 'De Leuvenaar krijgt met dit initiatief niet alleen de kans om zijn stad gedurende een weekend als toerist te ervaren, maar ook om hierover zijn bevindingen mee te delen', aldus de schepen. De kostprijs voor dit Wiekent Leuven is 99 euro.