Leuven herdenkt honderdste verjaardag einde WOI met tentoonstelling over wederopbouw

De tentoonstelling loopt van 9 mei tot en met 11 november in de recent door Cera gerestaureerde Volksbank in de Muntstraat.

Na de verwoesting van Leuven in 1914 gaf het stadsbestuur pas toelating om de panden terug op te bouwen nadat in 1920 consensus was bereikt over de wijze waarop dat moest gebeuren. Het resultaat is de typische wederopbouwarchitectuur die Leuven kenmerkt. 'Het duurde uiteindelijk 10 tot 15 jaar voor de stad terug heropgebouwd was, een periode waarin de stad en haar bewoners een enorme veerkracht getoond hebben. Dit moet ook een boodschap van hoop zijn voor de plaatsen in de wereld die momenteel ook verwoest zijn door oorlogsgeweld', aldus Joke Buijs, die samen met de Leuvense hoogleraar Luc Verpoest curator is van de tentoonstelling.

De tentoonstelling focust ook en vooral op hoe de Leuvenaar vanaf 1918 zijn dagelijkse leven terug oppakte en oplossingen bedacht voor wonen, werken, studeren, ontspannen, zorgen. Omdat het zolang duurde tot de huizen opnieuw gebouwd werden, zijn er nadien maar slechts een beperkt aantal oorspronkelijke bewoners terug in hun huis gaan wonen.

Vredesbeiaard

Naast de tentoonstelling wordt er ook tal van andere activiteiten rond dit thema georganiseerd zoals themawandelingen en -fietstochten. Er wordt ook een boek uitgegeven met de titel van de tentoonstelling

. Op 8 en 9 mei wordt het internationaal colloquium 'Revival after the Great War. Repair, Rebuild, Remember' georganiseerd. De Open Monumentendag op 9 september staat in Leuven volledig in het teken van de wederopbouw. Een ander project is de nieuwe vredesbeiaard die Leuven samen met de Duitse stad Neuss op 11 november zal inhuldigen in de kerk van de Parkabdij in Heverlee.