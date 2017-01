Leeszaal in een houten zeppelin geopend in Praag

Sinds kort staat op het dak van het DOX Centre for Contemporary Art in Praag een 42 meter lange en 10 meter brede zeppelin genaamd Gulliver. De zeppelin is volledig gewijd aan de literatuur. Er worden lezingen, tentoonstellingen en discussies over literatuur georganiseerd en er is een prachtige leesruimte voor iedereen die graag op een bijzondere plaats een boek wil lezen.

DOX opende in 2008 de deuren op initiatief van Leos Valka. Hij liet een voormalige fabriek zo vakkundig ombouwen tot een multifunctioneel kunstencentrum dat het gebouw werd genomineerd voor de prestigieuze Mies van der Rohe Award.

Vanaf het begin droomde Valka ervan 'een parasitaire structuur' aan het gebouw van beton en glas toe te voegen. Het moest een element worden dat helemaal contrasteerde met de rest van het kunstencentrum. Samen met architect Martin Rajni onwierp hij deze zeppelin van hout en staal die lijkt te zweven tussen twee delen van het DOX centrum.

De zeppelin is niet voor niets gekozen. De eerste zeppelins stonden symbool voor de optimistische idealen van een nieuw tijdperk waarin de technologie een ongekende vooruitgang zou boeken. Ze vertegenwoordigen de lang gekoesterde wens van de mens om te kunnen vliegen en ze fascineren nu nog altijd, lang nadat ze uit het luchtruim verdwenen zijn.

De zeppelin sluit perfect aan bij de persoonlijke overtuiging van Leos Valka die overal in het DOX centrum terugkomt: dat zelfs in de snelle, geglobaliseerde wereld van vandaag waarin niets dat niet tevoren kan worden gecalculeerd, geëvalueerd of voorspeld geen risico waard is, dingen toch anders gedaan kunnen worden.

De zeppelin kreeg de toepasselijke naam Gulliver, naar het hoofdpersonage uit de utopische roman Gulliver's Travels van Jonathan Swift.