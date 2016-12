Kerst in Londen: traditionele én onontgonnen adresjes in een weekend

De tijd rond Kerstmis moet zowat de belangrijkste periode van het jaar zijn om ongestraft allerlei clichés uit de kast te mogen halen. IJsschaatsen? Check. Glühwein? Check. Kersttrui? Dubbelcheck. Maar wie wil nu toegeven dat ze een wandelend cliché is? Daarom trokken we tijdens een weekend Londen niet alleen een hele zaterdag uit voor die dingen die je bijna maar een keer per jaar kan gaan doen, maar ook een zondag om ontdekkingen te doen waarmee je later het thuisfront nog kan verrassen.

Shoppen in een paleis

Nog cadeautjes nodig? Als je het niet vindt in Selfridges, vind je het nergens. De gigantische winkel herbergt designer- en confectiekleding, een uitgebreide beauty-afdeling, een kinderdepartement, een ontelbaar veel accessoires, verfijnde voeding en nog veel meer. Het shoppingcenter is imponerend groot, maar gelukkig kan je beroep doen op de Elfridges: behulpzame 'elfen' die luisteren naar jouw wensen en vervolgens uit de winkel halen wat jij nodig hebt. Ook als je geen cadeautjes nodig hebt of zelfs als je niet zo van shoppen houdt, moet je beslist een rondje wandelen doorheen het gebouw, want je kan er ook kunst ontdekken, een DJ aan het werk zien of lekker eten en drinken.

400 Oxford Street http://www.selfridges.com/GB/en/

Verfijnde tapas

Op vijf minuutjes wandelen van Selfridges ligt het mooie restaurant Dehesa, waar je terecht kan voor heerlijke tapas. De kaart bevat fijne Spaanse en Italiaanse vleeswaren en dito kazen, olijven en pepertjes, maar ook een uitgebreide keuze tussen verschillende minigerechtjes. Extra leuk gegeven daar is dat ze vegetariërs niet uit het oog verloren. Wat je ook kiest: vraag er brood bij, want dat is zo lekker dat het bijna een tapa op zich was.

Opgelet: Dehesa is niet erg groot, dus reserveren is aangeraden!

25 Ganton Street https://www.carnaby.co.uk/store/dehesa/

Carnaby Street

Na de grandeur van Selfridges, kan je verder shoppen in Carnaby Street en de buurt er rond. Tal van hippe merken hebben er hun mooiste winkels gevestigd. Ga bijvoorbeeld het jonge make-upmerk Estée Edit ontdekken, word nostalgisch bij Lomography of laat een bril op maat maken (en hem later bij jou thuis in België bezorgen) bij Cubitts. Vergeet wel niet af en toe naar boven te kijken: de kerstverlichting van in Carnaby Street zie je nergens anders ter wereld.

Estée Edit 46 Carnaby Street https://www.carnaby.co.uk/store/este-edit/

Lomgraphy 3 Newburgh Street https://www.carnaby.co.uk/store/lomography-gallery-store/

Cubitts 37 Marshall Street https://www.carnaby.co.uk/store/cubitts/





Winter Wonderland

Hyde Park is tijdens de laatste weken (en eerste dagen) van het jaar het decor van een wel héél uitgebreide kerstmarkt. Naast kraampjes waar je glühwein of warme chocolademelk kan slurpen en sokken kan kopen, vind je er ook attracties voor alle leeftijden. Hier kan je meteen ook iets eten, want al die classics die je enkel in deze periode kan eten, zijn aanwezig. Door de veiligheidscontrole is het even aanschuiven om binnen te raken, maar dat is het wel dubbel en dik waard voor wie volmondig toegeeft dat hij of zij een sucker is voor Kerst. (Present!)

Hyde Park http://hydeparkwinterwonderland.com

De nacht in

Terug opwarmen en de dag vol deugddoende clichés op een hippe manier afsluiten, kan in The Old Blue Last. De grote bar is een belangrijke plek voor heel wat Londenaars die geïnteresseerd zijn in muziek. Op de verdieping worden namelijk erg regelmatig concerten georganiseerd van jonge bands. Toegegeven: die zijn niet altijd even kwalitatief, maar de sfeer is er verzekerd en wie weet doe je toch een onverwachte muzikale ontdekking.

38 Great Eastern St http://www.theoldbluelast.com/

Opstaan in hippe luxe

Als je bent uitgegaan in The Old Blue Last, ben je al vlakbij het bruisende hotel The Hoxton. De kamers zijn stijlvol, maar niet stijf ingericht en er hangt een losse sfeer. Als je wil, kan je deelnemen aan fitnesslessen in groep om fris aan de dag te beginnen.

81 Great Eastern Street https://thehoxton.com/london/shoreditch/hotels

Brunchen in sfeer van de seventies

Maak voor je ontbijt een wandeling door de hippe buurten vol levendige parken tot de Pacific Social Club. Het kleine zaakje heeft een kleine kaart, maar alle gerechtjes die erop staan blinken wel uit in versheid, smaak en hun vriendelijke prijs. Geen zorgen als je nog niet helemaal wakker bent: je kan lange tijd wegdromen in het interieur, dat een vette knipoog geeft naar de jaren '70.

8 Clarence Rd https://www.facebook.com/pacificsocial/

Snuisteren tussen thee en boeken

Van daaruit kan je gemakkelijk naar Broadway Market, een levendige plek vol hippe zaakjes en hypergespecialiseerde winkeltjes. Mooi uitgegeven kunstboeken, bijzondere theemelanges, flamboyante hoeden,... hier vindt je het. Als je portefeuille leeg is, kan je er nog altijd heerlijk window shoppen of de jonge Londenaars bekijken. Een erg gezellige buurt, met name als je wat te zwaar bent doorgezakt op zaterdagavond.

Londen is gemakkelijk te bereiken met Eurostar. Wij vertrokken op zaterdag om 8u52 in Brussel-Zuid en kwamen daar zondag om 21u05 opnieuw aan. Aankomst in Londen is in London St Pancras, ofwel het hartje van de Engelse stad. Je verliest dus geen tijd met vervelende transfers. Tickets gaan vanaf 78 euro heen en terug.

(EK)