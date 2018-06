Jongere toeristen vertoeven graag in de Vlaamse kunststeden

Vooral lekker eten en drinken, het rijk verleden en de historische figuren en de aanwezigheid van erfgoed maken de kunststeden aantrekkelijk. Ze geven de steden een 8,3 op tien voor tevredenheid, een cijfer dat nooit beter was. Dat blijkt uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen deed een onderzoek bij 3.873 buitenlandse toeristen in de zes Vlaamse kunststeden. De mondelinge enquête geeft een duidelijk beeld van het profiel, de verwachtingen en de uiteindelijke ervaringen van buitenlandse toeristen.

'De gemiddelde toerist is 43 jaar en is tevreden over zijn bezoek aan onze kunststeden. Het valt op dat mensen vooral komen voor ons lekker eten en drinken, onze historische figuren en de aanwezigheid van erfgoed', vertelt Vincent Nijs van Toerisme Vlaanderen. 'Voor Belgen die Vlaamse kunststeden bezoeken, is shopping en uitgaan dan weer belangrijker.'

Vlaamse gezelligheid

De toeristen appreciëren de Vlaamse kunststeden vooral om hun gezelligheid en geven hun verblijf een tevredenheidsscore van 8,3 op tien. 'Eén derde van de respondenten geeft aan het soms te druk te vinden, wij weten intussen over welke plaatsen ze het hebben en bekijken hoe we daar kunnen op inspelen', zegt Nijs. 'Opvallend is dat 94 procent van de bevraagden zich veilig voelt, we zijn dus volledig opnieuw rechtgekomen na de slag die de aanslagen van maart 2016 het toerisme hebben gegeven.' Ook blijkt dat maar liefst 82 procent van de toeristen het aanbod voor kinderen voldoende vindt.

Culturele meerwaardezoeker

'Toeristen spenderen gemiddeld 150 euro per persoon per nacht aan logies en voeding, dat is een behoorlijk hoog cijfer. Op jaarbasis is dat een omzet van 1 miljard euro', zegt Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts (N-VA). 'We merken dat we steeds beter de culturele meerwaardezoeker aantrekken, die niet alleen naar de klassieke toeristische highlights op zoek gaat maar afstapt van begane paden en iets verder kijkt. Ook opvallend is dat de toeristen in de kunststeden steeds jonger worden: gemiddeld is een toerist 43 jaar, zeven jaar geleden was dat nog 46 jaar.'

Brussel blijft de grootste kunststad, daarna volgen Antwerpen en Brugge op de gedeelde tweede plaats. Gent staat vierde, maar provinciesteden Mechelen en Leuven, die veel kleiner zijn, trekken ook heel wat toeristen aan.