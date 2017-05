Israël keurt omstreden plan voor kabelbaan in Jeruzalem goed

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

Het project kan tot woede bij de Palestijnen leiden, want zij willen van het door Israël bezette Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige staat maken.

"Dit project zal de toegang tot de Klaagmuur vergemakkelijken voor toeristen en bezoekers", zei de Israëlische minister van Toerisme Yariv Levin volgens een officiële mededeling.

De regering keurde de eerste fase van het project goed, dat volgens het ministerie van Toerisme 200 miljoen sjekel (50 miljoen euro) zal kosten.

De kabelbaan zou over een afstand van 1,4 kilometer 3.000 mensen per uur kunnen transporteren in elke richting, met een snelheid van 21 kilometer per uur. Ze zou tegen 2021 operationeel moeten zijn.