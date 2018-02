In deze 25 steden sta je het langst in de file

Het Amerikaanse bedrijf Inrix nam 1360 steden in 38 landen onder de loep en berekende hoeveel tijd automobilisten er gemiddeld in de file doorbrengen. Los Angeles belandt al sinds 2012 ieder jaar op de eerste plaats met een gemiddelde filetijd van 102 uur per jaar. Amerikaanse automobilisten moeten onderweg sowieso het nodige geduld hebben: 10 van de 25 steden met de ergste verkeersdrukte liggen in de Verenigde Staten.

Inrix maakte meteen ook een overzicht van de landen met de meeste files. En ondanks de 10 steden in de top 25, staat de VS daarin pas op een gedeelde - samen met Rusland - vijfde plaats.

De top tien van landen met de ergste verkeersdrukte

1. Thailand

2. Indonesie

3. Colombia

4. Venezuela

5. Rusland

5. Verenigde Staten

7. Brazilie

7. Zuid-Afrika

9. Turkije

10. Verenigd Koninkrijk