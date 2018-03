In New York kan je gerechten uit 94 wereldkeukens proberen. Met een keuze uit 89 keukens, kent ook Londen een zeer gevarieerde culinaire scene.

In Toronto in Canada kan je terecht voor lekkernijen uit 73 landen, in Parijs voor 65 en in Berlijn voor 64. Melbourne (64), Dubai (62), Los Angeles (61) en San Francisco (60) maken de top tien compleet.

Dat blijkt een uitgebreid onderzoek op Google Maps door de Engelse firma Bott+Co.