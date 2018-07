Enkele van de meest opvallende, vooruitstrevende, bijzondere en ambitieuze ontwerpen van gebouwen zijn helaas nooit gerealiseerd. Deze zeven bouwwerken zouden het stadsbeeld grondig veranderd hebben, maar kwamen nooit verder dan de tekentafel.

Charles Tomita toont in deze afbeeldingen, gemaakt voor On Stride Financial, hoe de stad en het gebouw eruit gezien zouden hebben als ze wel werkelijkheid waren geworden.