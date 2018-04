In beeld: opening van Atelier des Lumières, het eerste digitale kunstmuseum in Parijs

Het Atelier des Lumières is het eerste digitale kunstmuseum in Parijs en biedt een unieke manier om wereldberoemde kunstwerken te beleven. Het is dan ook niet voor niets uitgeroepen tot een van de topreiservaringen in 2018 door Lonely Planet.

De kunstwerken worden door 140 videoprojectoren op de tien meter hoge muren, plafonds en vloeren geprojecteerd en begeleid door muziek uit een geavanceerd muzieksysteem. Bezoekers worden op die manier volledig ondergedompeld in het kunstwerk en gaan er zelf deel van uitmaken.

Atelier des Lumières is gevestigd in een voormalige ijzergieterij en historische elementen zoals de schoorsteen, watertank en de originele metalen structuur zijn prachtig verwerkt in het nieuwe museum. Het museum bestaat uit twee grote zalen - La Halle en de Studio- waarin drie tentoonstellingen getoond worden.

Tussen 13 april en 11 november is er in La Halle een lang programma met werken van Gustav Klimt en Egon Schiele en een korter programma rond architect Friedensreich Hundertwasser. Deze kunstenaars zijn alledrie afkomstig uit Wenen en zorgen voor een ware explosie van kleuren. De Studio is gereserveerd voor verschillende ervaren of opkomende artiesten die carte blanche krijgen om er een unieke visuele wereld te creëren.

Atelier des Lumières ligt in het elfde arrondissement tussen de Bastille en de Nation.

