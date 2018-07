In beeld: enorme walvis met een boodschap in het centrum van Brugge

De walvis is een deel van de tweede kunsttriënnale Urb Egg in Brugge. De walvis is volledig gemaakt van plastic uit de Stille Oceaan. Het uit Brooklyn afkomstige StudioKCA verzamelde het plastic op de stranden van Hawaii, uit de kanalen in New York en de haven van Zeebrugge. In vier maanden tijd hadden ze vijf ton plastic bij elkaar geraapt, genoeg om een enorme springende walvis met de naam Skyscraper van te maken.

Met dit kunstwerk willen ze aandacht vragen voor al het plastic dat in de zeeën en oceanen wordt gedumpt. De vijf ton plastic voor hun walvis in slechts een kleine fractie van de naar schatting 150.000.000 tonnen aan plastic dat nog in de wateren op de wereld drijft. Ieder jaar komt er bovendien acht miljoen ton bij.

De walvis past perfect in het thema van de kunsttriënnale: 'Liquid City' omdat de oceanen volgens StudioKCA de oceaan de grootste vloeibare stad ter wereld is.