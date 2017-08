In beeld: de gargouilles van de Notre Dame verkommeren

De aartsbisschop van Parijs slaat alarm: de gargouilles (waterspuwers) en gotische bogen van de Notre Dame moeten dringend opgeknapt worden. Er is zeker honderd miljoen euro nodig om de beeldjes te redden. De bisschop is daarom een inzamelingsactie begonnen.

Met tussen de 12 en 14 miljoen bezoekers per jaar is de Notre Dame weliswaar het meestbezochte monument in Frankrijk, toch vond de laatste grote renovatie plaats in de achttiende eeuw. De twee miljoen euro die de Franse staat ieder jaar ter beschikking stelt om de kathedraal te onderhouden is lang niet voldoende om te voorkomen dat de waterspuwende beeldjes langzaam vergaan. De kathedraal staat al zo'n 850 jaar op het eilandje in de Seine en in de loop van de eeuwen zijn door vervuiling en de weerselementen kleine stukjes van de buitenkant afgebrokkeld.

De aartsbisschop hoopt dat toeristen uit de hele wereld, in het bijzonder uit de Verenigde Staten, het onderhoud van de gratis toegankelijke kerk willen steunen met gulle donaties.