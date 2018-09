Hermitage Amsterdam brengt marmeren beelden tot leven

In de tentoonstelling Classic Beauties schittert momenteel de unieke collectie van Antonio Canova. Deze toonaangevende kunstenaar streefde in zijn tijd naar ultieme perfectie - als geen ander wist hij emotie en dynamiek aan te brengen in steen. Het bevrijden van emotie uit steen vormde de inspiratie voor een unieke culturele samenwerking; tussen Canova's marmeren sculpturen komen de dansers van Het Nationale Ballet tot leven in de promovideo voor het balletprogramma The New Classics.

Deze video is een samenwerking tussen Het Nationale Ballet en de Hermitage Amsterdam, en gemaakt ter gelegenheid van de nieuwe voorstelling The New Classics - het openingsprogramma van het nieuwe balletseizoen.

Over The New Classics

The New Classics is een eerbetoon aan Jerome Robbins (choreograaf) en Leonard Bernstein (componist en dirigent); precies honderd jaar geleden werden zij geboren. De voorstelling bestaat uit drie balletten waaronder de Europese première van Alexei Ratmansky's Serenade after Plato's Symposium, gezet op het gelijknamige vioolconcert van Bernstein en de Nederlandse première van Jerome Robbins' meesterwerk Dances at a Gathering. Het programma wordt gecompleteerd met een reprise van Chroma van choreograaf Wayne McGregor.

The New Classics is van dinsdag 11 tot en met dinsdag 25 september 2018 te zien in Nationale Opera & Ballet, Amsterdam.

Over Classic Beauties

Het menselijk lichaam heeft kunstenaars door de eeuwen heen gefascineerd. In het midden van de achttiende eeuw kreeg dit onderwerp in de kunst een nieuwe dimensie door spectaculaire opgravingen in Italië. Kunstenaars zoals Canova, Thorvaldsen, Mengs, Kauffman en Batoni streefden naar de ultieme perfectie: nóg beter dan het (esthetische) ideaal van de Grieken en Romeinen. Veel kunstenaars en welgestelde jongeren gingen naar Italië om de bronnen van inspiratie op te zoeken.

In de tentoonstelling maakt de bezoeker eenzelfde Grand Tour langs de beste voorbeelden van deze neoclassicistische kunst, uit de collectie van de Hermitage.

Classic Beauties is te zien van 16 juni 2018 tot en met 13 januari 2019.