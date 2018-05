Hedendaagse kunstwerken vrolijken Kortrijk op

Het nieuwe kunstenfestival PLAY palmt van 23 juni tot 11 november het kloppende hart van Kortrijk in met hedendaagse kunstwerken. Op diverse binnen- en buitenlocaties in de stad kan je een halfjaar lang gratis genieten van nationale en internationale beeldende kunst met als hoofdthema 'spelen'.

Tijdens PLAY wordt onze relatie met 'spelen' beetje per beetje ontleed. Hoe beïnvloedt spelen ons sociaal gedrag? Hoe weerspiegelt 'het spel' de evolutie van onze maatschappij? Hoe belangrijk is spelen voor onze motorische en cognitieve ontwikkeling? PLAY geeft bezoekers de mogelijkheid om te reflecteren op hun persoonlijk handelen en menselijk gedrag.

all work and more PLAY

PLAY vertrekt vanuit de Homo Ludens (Latijn voor 'Spelende Mens'), een wetenschappelijk werk uit 1938 van de Nederlandse historicus Johan Huizinga dat gaat over het belang van het spelelement in de samenleving. Daarnaast werd ook inspiratie geput uit New Babylon - visionaire ontwerpen van beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys voor steden waarin de spelende en creatieve mens het uitgangspunt vormt - en uit het zogenaamde Peter Pan-syndroom, een term uit de psychologie waarbij zorgeloosheid en de vrijheid van 'kind zijn' centraal staan.

Kortrijk, speelplaats voor creatief talent

De voorbije jaren vervaagde de grens tussen kunst en stedelijke planning. PLAY zet bezoekers vooral aan om Kortrijk te (her)ontdekken en laat zien hoe de stedelijke omgeving een hoofdrol speelt in ons dagelijkse leven.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: 'Kortrijk kreeg er de voorbije jaren verschillende nieuwe plekken bij. Dat 'Nieuwe Kortrijk' speelt deze zomer meteen een hoofdrol in ons ambitieuze stadsfestival rond hedendaagse kunst. Want net als die nieuwe plaatsen willen de interactieve kunstwerken van PLAY ontmoetingsplekken worden én vooral tot de verbeelding spreken van zoveel mogelijk passanten.'