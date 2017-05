Geheimpje in Venetië

Weinigen weten het: maar tussen het San Marcoplein en het Central Grande in Venetië liggen koninklijke tuinen - de Giardini Reali - die keizer Napoleon in het begin van de 19e eeuw liet aanleggen.

Ondertussen zijn ze vervallen tot een vergeten plekje, maar daar komt nu weer verandering in. De tuinen worden in oude glorie hersteld, er komt een café en verrassende details. Het wordt een rustig plekje in de drukke stad waar kust en natuur elkaar ontmoeten.