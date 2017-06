Firenze bezorgt lunchende toeristen natte broek

Firenze zal voortaan de waterslang niet enkel bovenhalen om branden te bestrijden, maar ook om toeristen te tergen. De trappen van enkele van de kerken in de historische Italiaanse stad zullen iedere middag worden natgespoten om de grote mensenmassa's die er hun lunch nuttigen, weg te houden.

In een video benadrukt burgemeester Dario Nardella dat hij met de "vriendelijke maatregel" niet wil verhinderen dat mensen even verpozen op de treden van de christelijke tempels. Wel wil hij voorkomen dat mensen er eten en drinken en de trappen daardoor vuil maken. "We hebben de plicht om ervoor te zorgen dat de schoonheid van onze stad wordt gerespecteerd", klinkt het.

De maatregel kan niet op bijval van iedereen rekenen. Sommigen klagen de waterverspilling aan. Anderen vinden dat met de maatregel niet het eigenlijke probleem wordt aangepakt; de Toscaanse stad zou beter in genoeg zitmogelijkheden voorzien.