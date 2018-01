Feest in Den Haag: badplaats Scheveningen bestaat 200 jaar

Met een historisch stadscentrum en een levendige haven biedt Den Haag de perfecte combinatie van cultuur, winkelen en relaxen aan of wandelen op het strand. Precies tweehonderd jaar geleden bouwde Jacobus Pronk het eerste badhuis in Scheveningen. Het was niet meer dan een klein houten huisje met vier badkuipen met zeewater, maar zo ontstond de eerste badplaats van Nederland.

Sinds 1818 groeide het vissersdorp uit tot een levendige badplaats voor een breed publiek. In het noordwesten van Europa is Den Haag de enige grote stad aan zee. De historische binnenstad en het elf kilometer lange strand vormen een unieke combinatie.

'Ringen aan zee' op het strand van Scheveningen

Landschapsarchitect en kunstenaar Bruno Doedens brengt twintig decennia Scheveningen tot leven met twintig zandringen van circa 150 bij 300 meter, die staan voor tweehonderd jaar badcultuur. Twee zilverkleurige graafmachines zullen de zandringen uitgraven op het strand vlakbij de gezellige winkelstraat de Keizerstraat. Iedereen kan zelf dit kunstwerk ervaren en door de zandringen heen lopen. Het is te zien van 12 februari tot en met 12 april 2018.

Jan Steen in het Mauritshuis

Ook cultuurliefhebbers vinden in Den Haag een partner, in de eerste plaats in het Mauritshuis met werken als het Panorama Mestdag, Het Meisjes met de Parel van Johannes Vermeer en Het puttertje van Fabritius.

De zeventiende-eeuwse Hollandse kunstenaar Jan Steen is vooral bekend als schilder van vrolijke, ietwat chaotische scènes uit het dagelijks leven. Maar Steen heeft ook heel andere onderwerpen geschilderd: verhalen uit de bijbel, de klassieke mythologie en de geschiedenis. Het zijn verhalen vol opwinding, drama en hartstocht.

De tentoonstelling 'Jan Steen vertelt' laat met een selectie van zo'n twintig schilderijen zien dat hij een veelzijdig en ambitieus kunstenaar was met een grote literaire kennis en een scherp oog voor de komische aspecten in elk verhaal. Van 15 februari tot en met 13 mei 2018.

Finish Volvo Ocean Race 2018 in Den Haag

Deze legendarisch Volvo Ocean zeilrace zal in juni 2018 voor het eerst in de geschiedenis eindigen in Nederland. Na 46.000 gezeilde zeemijlen is Den Haag het einddoel. Van 23 juni tot en met 1 juli kan iedereen tijdens het negendaagse Volvo Ocean Race Festival de boten van de zeilers bewonderen in de Scheveningse haven, meedoen aan verschillende watersportactiviteiten en genieten van optredens in het Zuiderstrandtheater. Van 23 juni tot en met 1 juli 2018.

In een kwartier van stad naar strand

Den Haag ligt aan de kust, waar je na een koninklijke stadswandeling verse vis kunt eten aan de haven van Scheveningen. Het duurt gemiddeld een kwartier om van de binnenstad naar het strand te komen. Een nieuwe tool op de website van Den Haag Marketing laat zien hoe snel je van het Mauritshuis naar de haven komt of van de Pier naar Paleis Noordeinde.