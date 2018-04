Dit zijn de groenste steden ter wereld voor een citytrip

Duurzaamheid en milieu spelen een steeds grotere rol in ons leven en ook in ons reisgedrag. Travelbird wil graag de dialoog rond duurzaam toerisme openen onder andere door het opstellen van een Groene Stedenindex, waarin de steden worden erkend die op dit moment grote inspanningen verrichten om duurzaam te zijn door ecologische gebieden te behouden en door meer groengebieden aan te leggen. Het door data ondersteunde overzicht maakt het voor milieubewuste reizigers makkelijker een passende stad te kiezen.

Travelbird maakte eerst een selectie van vijftig citytrip-bestemmingen in de grootste OESO-landen. Vervolgens analyseerden ze het gebied binnen de stadsgrenzen aan de hand van drie belangrijke categorieën van Groengebied: Natuurgebied, Aangelegd en Voedselproductie. Binnen elk groter criterium hebben berekenden ze de hoeveelheid van verschillende soorten groen zoals bossen, openbare tuinen, parken, golfbanen, boomgaarden, wijngaarden, boerderijen en meer.

Om beter te begrijpen hoe het groengebied in deze steden invloed heeft op een reiziger drukken ze de gegevens uit in termen van vierkante meter per persoon. Bijvoorbeeld, de resultaten laten zien hoeveel vierkante meter park of bos elke stad heeft per inwoner. Daarnaast berekenden ze het percentage van elk soort groengebied op elke bestemming. De studie onthult niet alleen de beste stedelijke gebieden voor bewoners met het oog op het milieu, maar duidt ook de perfecte vakanties aan voor eco-bewuste reizigers.

De ranglijst die Travelbird maakte is gebaseerd op de meeste vierkante meters groen per persoon in totaal tot de minste. De gegevens kunnen worden gefilterd op elk individueel criterium, van hoog naar laag.