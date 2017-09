Deze plaatsen moet je zien in Sevilla

Sevilla, de Andalusische stad van Don Juan, Carmen en de flamenco, is een heerlijke bestemming voor een citytrip in het najaar. Deze plekjes zou je er alvast niet over moeten slaan.

Tip om te overnachten in Sevilla: Logeren bij de kathedraal

Kathedraal en de Giralda

De kathedraal bestaat uit verschillende gebouwen en is het meest spectaculaire monument in de stad. De kathedraal is het grootste religieuze gebouw in Spanje en één van de grootste ter wereld. Hij werd in de 15e en 16e eeuw in gotische stijl gebouwd bovenop de resten van een moskee.

De Almohade Minaret (beter bekend als de Giralda) en de Patio de los Naranjas zijn nog de enig overgebleven delen van de moskee. De prachtige Giralda domineert het zicht op de stad. In 1568 werden er klokken in geplaatst. Tegenwoordig kan je naar de top wandelen en van daaruit heb je een prachtig uitzicht over de stad en de kathedraal. Het Moorse interieur is van een eenvoudige schoonheid.

De kathedraal is alleen al indrukwekkend door zijn omvang, maar dat is het niet alleen. De verschillende delen van de kerk vormen een prachtig harmonieus geheel terwijl de decoraties eigenlijk zeer eenvoudig zijn.

Het pronkstuk van de kathedraal is het altaar, één van de mooiste voorbeelden van gotisch houtsnijwerk ter wereld. Het graf van Columbus trekt uiteraard ook altijd veel bezoekers. In de Koninklijke Kapel vind je vele werken van onder andere Murillo, Zurbarán, Valdés Leal en Goya.

De Patio de los Naranjas is een prachtige binnenplaats met sinaasappelbomen en fonteinen waarin de islamitische gelovigen hun handen en voeten wasten alvorens de moskee te betreden.

Alcazar

Abd Al Ramán III gaf in 913 opdracht tot de bouw van Alcazar. Later diende het paleis als woonplaats van vele koningen. Het is één van de oudste koninklijke residenties in Europa. Pedro I 'de Wrede' (1350-1369) liet het paleis vrijwel volledig herbouwen. Alcazar is het beste voorbeeld van de Mudéjar architectuur (een stijl waarbij veel bakstenen gebruikt worden en met veel Arabische elementen) in Sevilla.

Latere bewoners hebben ook allemaal hun sporen nagelaten en daardoor is het tegenwoordig een mengeling van vele stijlen, van Islamitisch tot Neo-Classisistisch. Het paleis wordt omringd door prachtige, exotische tuinen met fonteinen.

Archivo de Indias

Dit gebouw stamt uit de 16e eeuw en werd oorspronkelijk gebruikt als marktplaats voor handelaren. Sinds 1785 is het Archivo General de Indias erin gevestigd. Het bevat de archieven van Spanje en zijn buitenlandse bezittingen tussen de 15e en 19e eeuw. Het is een prachtig gebouw in Renaissance stijl.

Santa Cruz

Dit is het vroegere joodse deel van de stad en het vertegenwoordigt alles dat typisch Andalusisch is. Je vindt er de belangrijkste bezienswaardigheden (Kathedraal, Giralda, Alcazar). Het is een wijk met witte, smalle straatjes, prachtige patio's en bloeiende bloemen.

Eén van de mooiste gebouwen in Santa Cruz is het Hospital de los Venerables Sacerdotes. Het werd in 1675 gebouwd als een soort toevluchtsoord voor priesters. Tegenwoordig dient het als tentoonstellingsruimte.

Santa Cruz is bovendien een zeer levendige wijk met talloze tapasbars (de Giraldabar is bijvoorbeeld gevestigd in een voormalig Moors badhuis). In het zuidelijke deel van deze wijk kan je tenslotte heerlijk rondwandelen in de Jardines de Murillo, die grenzen aan de tuinen van het Alcazar.

Plaza de España en Parque de Maria Luisa

Het Plaza de España werd in 1929 ontworpen voor de Wereldtentoonstelling door Aníbal González in Art Deco en namaak Mudejar stijl. Het ligt midden in het Parque de Maria Luisa.

Het wordt geflankeerd door een prachtig gebouw met aan de twee uiteinden een hoge toren en ervoor een kunstmatig meer. Bijzonder aan het gebouw is de zuilengang met een maquette van iedere Spaanse provincie met daaronder een bankje in bijpassende stijl.

Het Parque de Maria Luisa is een paradijselijk gebied van ruim 400.000 m² met sinaasappelbomen, iepen, pijnbomen, prachtige bloemen en overal verborgen vijvertjes, bruggetjes en paviljoenen.

Door het park verspreid vind je nog verschillende gebouwen die overgebleven zijn van de Wereldtentoonstelling. Sommigen daarvan zijn zeer weelderig gebouwd, zoals het Guatemalagebouw. Verschillende gebouwen worden tegenwoordig gebruikt als musea. Het park ligt vlakbij het centrum van de stad, maar het is er heerlijk rustig.

Casa de Pilatos

Het Casa de Pilatos werd in 1520 door de eerste Markies van Tarifa gebouwd. Het heet het huis van Pilatus omdat het zou lijken op het huis van Pontius Pilatus in Jeruzalem. De markies was zeer onder de indruk van de Italiaanse Renaissance stijl en op basis daarvan ontwikkelde hij een eigen bouwstijl, waarvan dit Casa de Pilatos het beste voorbeeld is.

Latere eigenaren hebben allemaal hun steentje bijgedragen aan het huidige interieur en exterieur van het gebouw, dat tegenwoordig toebehoort aan de graven van Medinaceli. De binnenplaats is ontworpen in Muedejar stijl - terwijl het lang na de periode van de Moren is ontstaan - met daarin Romeinse en Griekse beelden. Vlakbij dit paleis staat de Koninklijke Tabaksfabriek, bekend van de operaheldin Carmen. Tegenwoordig is het een deel van de universiteit.

Museo de Bellas Artes

Dit museum werd in 1612 eeuw gebouwd als een klooster door Juan de Oviedo. Het ligt op een rustig plekje buiten de drukte van het centrum. Het is gebouwd rond drie patio's, die versierd zijn met bloemen, bomen en typische tegeltjes uit Sevilla. De Spaanse kunst van de Middeleeuwen tot nu is er vertegenwoordigd met veel aandacht voor schilders uit Sevilla zoals Bartolome, Esteban Murillo, Juan de Vales Leal en Francesco De Zurbaran.

Uit eten in Sevilla

De keuken in Sevilla is zeer gevarieerd en smakelijk. Enkele bekende gerechten zijn Flamenco eieren, gesauteerde niertjes met sherry, gevulde artisjokken en gebraden vis. Alhoewel de inwoners van Sevilla niet zoveel uit eten gaan, zijn er toch uitstekende restaurants te vinden die specialiteiten uit Andalusië, Spanje en de rest van de wereld serveren.

'Ir de tapeo' is een leuke manier om uit eten te gaan met vrienden en familie. Je krijgt dan een hele serie schalen met allerlei verschillende kleine gerechten die je met z'n allen deelt. Typische zomergerechtjes zijn salades, gazpacho (koude soep van tomaat, groene paprika en komkommer), Salmorejo (een soort koude groentepuree met serrano ham en ei) en varkenskotelet.

In de lente zijn de meeste tapashapjes van kabeljauw gemaakt en tijdens de rest van het jaar wordt er veel met ham, garnalen en gebakken vis gewerkt. Er worden lokale wijnen, zoals Manzanilla, sherry, Montilla of bier bij gedronken. In de wijken Santa Cruz en Alfalfa vind je talloze tapas bars, waar het er zeker in de zomer bijzonder levendig aan toe gaat.

Laat na de tapas maaltijd nog wat ruimte over voor één van de overheerlijke Andalusische desserts zoals de zoetigheden gemaakt in de kloosters in de stad, de geglaceerde eierdooiers uit San Leandro of kruimeltaart, cakes of beignets uit Castilleja.

Tip voor het kiezen van een tapasbar: kijk waar de meeste Spanjaarden naartoe gaan. Ook al ziet de bar er van de buitenkant onooglijk uit, als de Spanjaarden ervoor in de rij staan, zal het eten er uitstekend zijn.

Lees ook: Tien gerechten die in Spanje moet proberen