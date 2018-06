Deze plaatsen moet je zien in de Poolse stad Wroclaw

Wroclaw, misschien beter bekend onder de Duitse naam Breslau, is de vierde grootste stad van Polen en de hoofdstad van Neder-Silesië. De stad ligt aan de rivier de Oder verspreid over 12 eilandjes en het wordt daarom wel 'het Venetië van het Noorden' genoemd.

Je vindt er meer dan 100 bruggen, waaronder de Grunwaldzkibrug, een hangbrug van 116 meter lang uit 1910, die hét symbool van Wroclaw is geworden. Een andere brug, de Tumskibrug uit de 12e eeuw, verbindt het nieuwere deel met Ostrów Tumski (Kathedraleneiland), het oudste deel van de stad.

Op het Kathedraleneiland staan veel mooie kerken en de bewoners zijn hoofdzakelijk geestelijken en nonnen. Zeker 's avonds, wanneer de straatjes verlicht worden door gaslantaarns, hangt er een sacrale, rustige sfeer. Ook in de vele parken die de stad rijk is, is het rustig toeven.

Heel anders is het op het Marktplein (Rynek), één van de grootste pleinen van Europa en het levendige hart van de stad. De evenementen die hier in de open lucht plaatsvinden zijn ondertussen uitgegroeid tot een ware traditie.

Wat moet je zien?

Rynek(Marktplein)

Wroclaw is aangelegd in de vorm van een schaakbord en dit plein vormt er het levendige middelpunt van. Het is één van de grootste marktpleinen in Polen (3,7 hectare) en wordt omringd door historische, kleurige gebouwen uit verschillende eeuwen met namen als 'het huis onder de gouden zon' (Pod Zlotym Sloncem) en 'het griffioenhuis' (Pod Gryfami).

Het plein is tegenwoordig helemaal ingesteld op toerisme, wat te merken is aan de restaurants, cafeetjes, musea, reisbureaus en boekhandels die nu in de oude gebouwen gevestigd zijn. In het midden staat het prachtige, oude raadhuis.

Ratusz(Raadhuis)

Het raadhuis was oorspronkelijk niet meer dan een eenvoudig bouwwerk van slechts één verdieping, maar tussen 1290 en het begin van de 17e eeuw werd het in verschillende fasen uitgebreid tot één van de mooiste raadhuizen van Europa. De stijl is die van de late gotiek met invloeden uit diverse landen.

Wroclaw was destijds een belangrijk handelscentrum en het raadhuis weerspiegelt die functie. Twee burgerzalen in het midden van het gebouw werden dan ook niet alleen gebruikt voor bijeenkomsten van de stadsbestuurders, maar ook voor markten.

Het interieur is zeer goed bewaard gebleven en het historische museum, dat er nu in gevestigd is, moet je dan ook zeker bezoeken. Aan de zijkant bevindt zich de ingang naar het in de kelder gevestigde gasthuis Piwnica Swidnica. Dit bestaat al sinds de 13e eeuw en is genoemd naar het bekende bier uit Swidnica.

Universiteit van Wroclaw

Dit is één van de oudste universiteiten van Europa en na de universiteit van Krakau de oudste van Polen. Al in 1505 waren er plannen om de universiteit te stichten, maar door hevige tegenstand uit Krakau is het er uiteindelijk pas in 1702 van gekomen. In 2002 vierde de universiteit zijn 300-jarig bestaan.

Het universiteitsterrein ligt op een mooie locatie langs de Oder en heeft de vorm van een driehoek met talrijke historische gebouwen, zoals de prachtige aula (Aula Leopoldinum) in barokstijl met unieke beelden en beschilderingen en de Universiteitskerk met zeer bijzondere fresco's.

De universiteitsbibliotheek is de trotse bezitter van enkele met de hand geschreven boeken, waaronder de oorspronkelijke editie van de Poolse heldensaga, de Pan Tadeusz van Mickiewicz.

Wyspa Piasek (Zandeiland)

Dit eilandje in het noordoosten van de stad is voor de helft begroeid en in het midden bevindt zich een aantal historische gebouwen. Het belangrijkste monument is de kerk Maria-op-het-Zand uit de 14e eeuw. Het van oorsprong barokke interieur van de kerk is volledig vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarvoor in de plaats zijn gotische ornamenten afkomstig uit diverse musea gekomen.

Naast deze kerk bevindt zich een voormalig Augustijner klooster, maar tegenwoordig biedt het plaats aan de Silesische collectie van de Universiteitsbibliotheek. Op de zuidpunt van het eilandje staan tenslotte nog twee oude molens, bekend als Maria i Feliks.

Ostrow Tumski (Kathedraleneiland)

Het Ostrow Tumski (de Wieg van Wroclaw) wordt door twee beschilderde bruggen, die eruit zien alsof ze thuishoren in de dierentuin, verbonden met het Wyspa Piasek. Zoals de naam al zegt, kan je hier kerk na kerk bezichtigen, maar liefst vijf op rij.

De belangrijkste zijn de kathedraal van Sint Jan de Doper uit de 12e eeuw, de Sint Martinuskerk en de Heilige Kruiskerk beide uit de 14e eeuw. Deze laatste is nogal bijzonder omdat ze bestaat uit twee niveaus die ieder een andere katholieke rite uitbeelden. Vanaf de top heb je een prachtig uitzicht over de stad.

Ook als je niet zo kerkelijk bent, is dit een mooie plaats om te rond te wandelen, in het bijzonder door de Botanische tuin, één van de oudste van Europa. Op het hele eiland hangt een rustige, serene sfeer, die nog versterkt wordt door de vele geestelijken en nonnen die je er tegenkomt. De authentieke gaslantaarns die 's avonds voor de verlichting zorgen creëren een hele speciale sfeer.

Panorama van Raclawice

Voor dit immense doek van 120 meter lang en 15 meter hoog is speciaal een rond gebouw ontworpen. Het beeldt de veldslag bij Raclawice (1791) uit waarbij de Polen onder leiding van Tadeusz Ko?ciuszko de Russen versloegen.

Het is in 1894 gemaakt door een groep vooraanstaande schilders waaronder Jan Styka en Wojciech Kossak. Het is enorm knap gemaakt en wanneer je ervoor staat heb je het gevoel midden in de strijd te staan.

Nationaal Museum

Het Nationaal Museum, op de oever van de Oder, werd tussen 1883 en 1886 door F. Endell in Noordelijke-Renaissance stijl ontworpen. Het was oorspronkelijk bedoeld als regeringsgebouw, maar sinds 1948 kan je er Silesische kunst uit de 12e tot en met de 19e eeuw alsmede werken van bekende Poolse schilders als Jan Matejko, Jacek Malczewski en Witkacy bewonderen.

Park Szczytnicki

Dit is het mooiste park in Wroclaw met als pronkstuk de Hala Ludowa, een reusachtige zaal die in 1913 ter ere van de honderdjarige gedenkdag van de bevrijding van Wroclaw van Napoleon werd gebouwd. Het is gemaakt van beton en heeft de vorm van een koepel met een omvang van 130 meter. De zaal wordt tegenwoordig gebruikt voor tentoonstellingen en motorsportevenementen.

Andere bijzondere werken in het park zijn de speeltuin (ontworpen door Le Corbusier), een amfitheater, een Japanse tuin met pagode, een houten kerk afkomstig uit Kedzierzyn in Boven-Silesië, een kunstmatig meer en natuurlijk honderden verschillende bomen en struiken, waaronder enkele eiken van meer dan 600 jaar oud. Aan de overkant van de straat ligt de grootste dierentuin van Polen.