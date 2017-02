Corruptour toont toeristen de corrupte onderbuik van Mexico City

De bus rijdt bijvoorbeeld langs een door corruptieschandalen geplaagde en meer dan een miljard dollar kostende metrolijn die binnen twee jaar na de bouw moest worden gesloten wegens noodreparties, langs een antimonument voor 43 door corrupte politieagenten ontvoerde - en vermoedelijk vermoorde - studenten, voorbij het hoofdkantoor van het van massale corruptie beschuldigde bouwbedrijf Obrascon Huarte Lain en langs het weelderige 'White House' dat de vrouw van de Mexicaanse president op een niet helemaal kosjere manier kocht, maar waar ze uiteindelijk niet ging wonen omdat het te ver weg lag. In totaal voert de Corruptours langs 27 locaties.

De bedoeling van de initiatiefnemers is de mensen op een amusante manier te informeren over corruptie en ze hopelijk op ideeën brengen om een einde te maken aan de malafide praktijken. Maar dat het leuk en grappig is, neemt niet weg dat de misdaden wel degelijk serieus zijn. En er is nog veel te doen: Mexico staat op lijst van de meest corrupte landen ter wereld samengesteld door Transparency International op de 123e positie van 176 landen.