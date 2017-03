Citytrip Mechelen: in het spoor van straffe madammen

Vrouwen spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van Mechelen en dat verleden zie je nu nog altijd terug in de het kunstbezit en imposante gebouwen, maar ook in de vele fijne shop- en eetadresjes.

Al in de tijd dat de Nederlanden vanuit Mechelen werden bestuurd stond een vrouw aan het roer: Margareta van Oostenrijk. Begijnen brouwden bier en de zusters Ursulinen bouwden een gedurfde art nouveau wintertuin. Vrouwen eisten de hoofdrol op in de geschiedenis van de stad. Dat verleden toont zich nog steeds toont in groot kunstbezit en imposante gebouwen. Vandaag vind je in de binnenstad vele fijne shop- en eetadresjes.

Straffe madammen

In de veertiende eeuw was Mechelen een belangrijk handelscentrum in het hart van de Nederlanden. Landvoogdes Margareta van Oostenrijk (1480-1530) bouwde in Mechelen haar stadspaleis, het Hof van Savoye, één van de eerste renaissancepaleizen in de Lage Landen. De charmante binnentuin is een heerlijke oase van rust. Margareta was een vrouw van de wereld en ontving aan haar hof adellijken, filosofen, kunstenaars. Zowel Anne Boleyn als Margareta's neef Keizer Karel verbleven hier.

Wintertuin Ursulinen

Op een steenworp van Mechelen, in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, staat het Ursulineninstituut. De eerste zusters arriveerden in 1841. Ze werden bekend door hun verwezenlijkingen in het onderwijs. Hun 'Pensionnat des demoiselles' kreeg zelfs internationale allure.

De zusters Ursulinen waren straffe dames, getuige de hypermoderne Wintertuin die ze in 1900 lieten bouwen. Deze parel van art nouveau, met een kleurrijke koepel in glas en lood, was destijds een gedurfde constructie. Nu is het, met dank aan deze vooruitstrevende zusters, een fantastische bezienswaardigheid.

De Wintertuin was een ontvangstruimte voor familie en vrienden die de inwonende meisjes kwamen bezoeken. Het complex waarin art nouveau, neogotiek en art deco versmolten zijn, opent van maart tot oktober elke zondagmiddag zijn deuren voor bezoekers. Vooral de Wintertuin betovert door het feeërieke spel van licht en kleur.

Groot Begijnhof: dorp in de stad

Begijnhoven werden gesticht in de tijd van de kruistochten. Veel mannen, die op kruistocht vertrokken, keerden nooit terug en lieten weduwen en wezen achter. Vrouwen die niet in een klooster terecht konden of wilden, gingen in een begijnhof wonen om samen in hun levensonderhoud te voorzien. Ze waren niet gebonden door de gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Begijnen waren meestal dames van rijke en adellijke afkomst. Aan het hoofd van een begijnhof stond de grootjuffrouw.

Vanaf 1560 gingen de begijnen in Mechelen in de binnenstad wonen, in het Groot Begijnhof. Het vormde met zijn mooie panden en gezellige straatjes een dorp in de stad. Er was een bakkerij, brouwerij, verpleeghuis, kerk en bleekweides. De sfeer van vroeger hangt er nog altijd. Dankzij het typisch Vlaamse karakter en de architectuur is het Groot-Begijnhof van Mechelen erkend als Werelderfgoed van de UNESCO.

Bier in vrouwenhanden

Bier, een mannenzaak? Dat cliché helpt Mechelen graag de wereld uit. Ook omdat het historisch onjuist is dat bier voor en door mannen werd gebrouwen. Al in de Middeleeuwen brouwden vrouwen bier als deel van de huishoudelijke taken.

En in het Begijnhof stonden de begijntjes aan de roerstok, op de plek waar je nu Brouwerij Het Anker vindt. Het gerenommeerde Gouden Carolusbier wordt er sinds 1433 gebrouwen. Het was tevens het lievelingsbier van Keizer Karel. Brouwerij Het Anker kun je bezoeken en er zelfs logeren.

Mechelen nodigt mannen en vrouwen uit om bier van zijn meest elegante kant de ontdekken, vergezeld van heerlijke bierhapjes: bierkaas, bierpralines en brood van biergist.

Een verhaal van vroeger en nu

In Mechelen is elk bezoek ook een reis naar het verleden. Zowel in de binnenstad als in de rand ontdek je grote bezienswaardigheden met een verbazingwekkend verhaal en met vrouwen op het eerste plan. De binnenstad biedt een ontspannende hedendaagse omkadering: gezellige warmte, goede gastronomie, hippe winkels, knusse bars, fiets- en wandelmogelijkheden en bovenal de gezellige warmte van een toffe binnenstad. Mechelen is de perfecte mix van vroeger en nu, ideaal voor een originele citytrip.