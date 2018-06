Christo's kunstwerk 'Floating mastaba' voorgesteld in Londense Hyde Park

De sculptuur is opgetrokken uit 7.500 veelkleurige olievaten en drijft op de vijver van het park. Het werk van de 83-jarige kunstenaar is er nog tot 23 september gratis te zien.

De Bulgaars-Amerikaanse Christo werd wereldberoemd met het inpakken van de Reichstag in Berlijn en de Pont Neuf in Parijs. Zijn nieuwste werk heet 'Floating mastaba' en is een soort drijvende 'piramide met afgesneden top' die bestaat uit 7.506 gestapelde kleurrijke olievaten. De mastaba drijft op de vijver in het bekende Londense Hyde Park.

De sculptuur - twintig meter hoog, dertig meter breed en veertig meter lang - is gebaseerd op Egyptische grafmonumenten. Het werk is nog tot 23 september te zien. Christo werkt ook nog aan een grootschalig mastaba-project voor de woestijn van Abu Dhabi.